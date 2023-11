Weinlagen im Kreis Bad Kreuznach: Der Auener Römerstich ist noch ein Geheimtipp

Die 180 Einwohner Gemeinde Auen liegt im südlichen Hunsrück zwischen den Höhenzügen des Soonwalds und der Nahe. Bekannt ist das Dorf vor allem für die 1000 Jahre alte Willigis-Kapelle und die dortige Grabstätte des Jägers aus Kurpfalz. Dass dort in den Höhenlagen ausgezeichnete Weine wachsen, wissen bisher nur echte Weinkenner. Marcus Hees ist in neunter Generation Winzer im 200 Jahre alten Weingut seiner Familie. Im Jahr 2008 übernahm er das Ruder von seinem Vater und begann, den Betrieb umzukrempeln. Der Auener Römerstich ist der Hausberg der Familie. Hier rekultivierte man mit Geduld, Geschick und Herzblut einen Großteil der besten Lagen. Durch weitere Zukäufe ist der Weinberg nun im Alleinbesitz von Marcus Hees – insgesamt gut zehn Hektar, in denen zu 60 Prozent Riesling und 30 Prozent Weißburgunder stehen, die Hauptrebsorten des Gutes.