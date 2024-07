Plus Kirn

Wegen gefährlichem Pilzbefall: Zwei Bäume auf dem Friedhof in Kirn gefällt

Von Sebastian Schmitt

i Deutlich sah man die fehlenden Blätter an den beiden kranken Bäumen, die nun auf dem Kirner Friedhof gefällt wurden. Foto: Sebastian Schmitt

In einer aufwendigen Aktion sind jüngst zwei große Kastanienbäume auf dem Friedhof in Kirn gefällt worden. Wegen eines Pilzbefalls war die Stabilität der beiden Bäume so sehr gefährdet, dass sie zur Gefahr wurden.