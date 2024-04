Plus Bad Kreuznach

Wegen Foto mit Schwurbel-Professor Homburg: Gegenwind von allen Seiten für CDU-Landrätin Bettina Dickes

i Das Foto, das für Aufsehen gesorgt hat: Referent Stefan Homburg und Landrätin Bettina Dickes am Dienstagabend Foto: x.com/SHomburg

Einfach naiv oder bewusst am rechten Rand gefischt? Landrätin Bettina Dickes (CDU) muss derzeit ungewohnt viel Kritik einstecken. Ihr gemeinsames Foto mit Stefan Homburg, entstanden am Dienstagabend im Kurhaus bei der viel diskutierten und nicht öffentlichen Veranstaltung des Wirtschaftsrates der CDU, hat für Wirbel gesorgt – auch in der eigenen Partei gibt es kritische Stimmen.