Plus Kreis Bad Kreuznach Was sich im Busverkehr im Sommer an der Nahe ändert Von Markus Kilian i Leere Busse sollen in bald der Vergangenheit angehören: Um Fahrkilometer zu sparen und effizienter zu sein, dünnt der Rhein-Nahe-Nahverkehrsbund im Sommer den Fahrplan aus. Foto: Markus Kilian Auch rund eineinhalb Jahre nach Start der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) im Kreis Bad Kreuznach läuft es beim öffentlichen Personennahverkehr noch immer nicht überall ganz rund. Nach wie vor berichten Beobachter von „Geisterbussen“, also leeren Fahrzeugen, die ihre Linien fahren. Daher hat man den Rhein-Nahe-Nahverkehrsbund (RNN) beauftragt zu prüfen, wo ausgedünnt und eingespart werden kann. Lesezeit: 3 Minuten

RNN-Fahrplankoordinator Marco Remy hat vor Kurzem über die künftigen Änderungen im Fahrplan informiert, die (soweit nicht anders angegeben) am 9. Juni in Kraft treten sollen. Dabei geht es in erster Linie um Routen außerhalb der Stoßzeiten, sprich des Schülerverkehrs. Sowohl das Fahrgastaufkommen als auch die betriebliche Effizienz führt Remy als ...