Plus Wallhausen Wallhaiser Perkelcher sind wieder dabei: Junge Gruppe Fastnachtsfreunde leistet Höchstarbeit Narrentreiben: Ein junges Wagenbauteam mischt erfolgreich bei Straßenfastnacht mit, dabei hat sich der 24 Mitglieder starke Verein erst 2019 gegründet. Von Christine Jäckel

Die Straßenfastnacht mit ihren Umzügen begeistert alljährlich viele kleine und große Besucher. Die Wallhaiser Perkelcher sind seit 2019 als Fastnachtswagenbauer aktiv und schicken sich an, der Dorffastnacht auch in diesem Jahr in Wallhausen Auftrieb zu geben. Die Weinbaugemeinde ist bisher weder als Fastnachtshochburg noch als Heimat närrischer Wagenbauer bekannt, aber das ...