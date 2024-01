Plus Bad Kreuznach Waldorfschule Bad Kreuznach bekommt Neubau: Schon beim Spatenstich ist der Spaß groß Da ist Weihnachten gerade rum, und schon ist wieder Bescherung: Zumindest bei der Freien Waldorfschule Bad Kreuznach auf dem Kuhberg, denn unter kräftiger Mithilfe der Schüler wurde am Montag der erste Spatenstich für das Schulgebäude vollzogen. Das Ziel ist ambitioniert: Denn schon im Spätherbst sollen die meisten Schulcontainer oben auf dem Kuhberg Geschichte sein und das neue Schulgebäude stehen. Von Josef Nürnberg

Das Gebäude soll sich in das Waldgebiet des Kuhberges integrieren und wird darum in Massivholzweise erbaut. Laut Ingo Schaar vom Planungsbüro S 2 aus Birkenau im Odenwald sei ein Gebäude in Holzbauweise vom Raumklima her besser als ein Gebäude in Betonbauweise. „Es bietet zudem eine nachhaltige Lösung und ist aus ...