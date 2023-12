Vor 31 Jahren wurde in Winterburg der Frauentreff der evangelischen Kirchengemeinde Gebroth-Winterburg vom damaligen Pfarrer Christoph Dasbach und zwei Presbyterinnen gegründet. Beim Adventsgottesdienst in der Kirche in Gebroth hat man jetzt Rückschau auf drei Jahrzehnte Frauentreff gehalten.