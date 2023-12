1923 erreichte die Inflation ihren Höhepunkt, in Bad Kreuznach und Kirn wurde, wie in anderen Städten und Kreisen auch, Notgeld ausgegeben. Mit der Einführung der Rentenmark am 15. November wurde die Hyperinflation, die sich durch die Finanzierung des Ersten Weltkriegs und durch die Ausweitung der Geldmenge zur Zahlung der Reparationen nach der Niederlage entwickelt hatte, gestoppt. Das Kreuznacher Notgeld hatte lokale Motive wie die alte Nahebrücke.