Vom Asylbewerber zum Unternehmer: Bad Kreuznacher stellt Buch vor

Von Jens Fink

i Hasan Sirel stellte sein Buch vor, aus dem seine Tochter Dilek vorlas. Seine Geschichte beeindruckte die Zuhörer. Foto: Jens Fink

„Mit der Kraft des wilden Pferdes“ hat es Hasan Sirel geschafft, in seiner neuen Heimat nicht nur Fuß zu fassen, sondern erfolgreich eine Firma zu führen. Wie ihm das gelang und was ihn angetrieben hat, schrieb er nun in einem Buch nieder.