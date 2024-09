Plus Staudernheim

Vollsperrung in Staudernheim: Kann Bahnviadukt die Lage entspannen?

Von Wilhelm Meyer

i Das Bahnviadukt könnte zumindest in begrenztem Umfang die belastenden Folgen der Vollsperrung abmildern. Foto: Wilhelm Meyer

Am Zeitplan der Vollsperrung in Staudernheim, die den Ort drei Monate lang für Autos und Lastwagen in zwei unverbundene Hälften teilt, will der Landesbetrieb Mobilität (LBM) nicht rütteln. Allerdings könnte eine Freigabe des Bahnviadukts für die Anwohner die Folgen abfedern. Außerdem diskutierte der Rat über das Neubaugebiet und wählte die neuen Ausschussmitglieder.