Plus Jeckenbach Viel Wirbel um ein Testament: Geggebacher Theater begeistert einmal mehr Von Roswitha Kexel i Marita Müller (Lena Westenberger, links), Sekretärin von Dr. Steinbach (Matthias Köhler, sitzend), ist verliebt in ihren Chef. Doch er beachtet sie kaum - bis sie sich Mut antrinkt und kräftig loslegt. Foto: Roswitha Kexel Das Ensemble sorgt schon seit 30 Jahren für unterhaltsame Szenen – nun auch wieder bei vier Aufführungen im April. Lesezeit: 2 Minuten

Wenn das Ohne-Worte-Theater Geggebach in den Frühling startet und der Kartenvorverkauf beginnt, dann eilen Theaterfreunde in den K&T Postshop in Meisenheim und sichern sich rasch ihre Eintrittskarte. So ist es schon seit Jahren. Und auch im 30. Jahr seines Bestehens sind die vier Aufführungen, die auf die Premiere folgen, an ...