Thomas Jung, seit vier Jahren parteiloser Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirner Land, steht nun auf der Kreistagsliste der CDU. Die über Jahrzehnte auch personell von den Sozialdemokraten dominierte Region rund um Kirn hat also an den Schaltstellen keine Genossen mehr sitzen. Was Thomas Jung und SPD-Kreisvorsitzender Michael Simon dazu sagen.