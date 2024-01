Plus Bad Sobernheim VG Nahe-Glan: Streit um den Stellenplan geht in die nächste Runde Schon seit gut einem Jahr kämpft Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Engelmann (SPD) für mehr Personal in der Verwaltung. Denn die VG Nahe-Glan hat zahlreiche neue Aufgaben zu bewältigen, und zu viele Beschäftigte schieben bereits jetzt zu viele Überstunden vor sich her. Von Silke Jungbluth-Sepp

Denn die VG Nahe-Glan hat zahlreiche neue Aufgaben zu bewältigen, und zu viele Beschäftigte schieben bereits jetzt zu viele Überstunden vor sich her. Ein Plus von 8,25 Stellen sieht daher der Stellenplan für den Haushalt 2024 vor. „Wir denken an fünf Neueinstellungen, teilweise auch in Teilzeit“, erläuterte er. Der übrige ...