Plus Langenlonsheim/Eckenroth VG Lalo-Stromberg kooperiert mit Eckenroth-Stiftung: Kinder malen für Stiftungskalender Im Rahmen eines Pressegesprächs zogen Bürgermeister Michael Cyfka und Madeleine Lienhard, Vorstandsvorsitzende für Medienkultur der Eckenroth-Stiftung, hinsichtlich des im Herbst 2021 unterzeichneten Kooperationsvertrages zwischen der Verbandsgemeinde (VG) Langenlonsheim-Stromberg und der Stiftung ein positives Fazit. „Ich bin froh und stolz, die Stiftung hier in der VG zu haben, jetzt heißt es für uns auf in die dritte Runde”, betonte Cyfka, der auch dem Vorstand der Stiftung angehört. Von Dieter Ackermann

Er sprach von einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Schließlich sind die Kinder der vierten Klassen der Grundschulen in der VG erneut aufgerufen, sich am Malwettbewerb zur Gestaltung des neuen Jahreskalenders der Stiftung zu beteiligen. Wie in den Jahren zuvor steht der Wettbewerb unter dem Motto „Papas Regenbogen Ring”. Die Ausschreibung dazu läuft ...