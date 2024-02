Waldböckelheim

Verkehrsunfall in Waldböckelheim: 73-Jährige Fußgängerin wird schwer verletzt

Am Freitagabend wurde eine 73-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn, am Rathaus in Waldböckelheim, von einer Renault-Fahrerin erfasst und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.