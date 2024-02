Dichte Rauchschwaden lagen am Freitagnachmittag über dem Stadtgebiet und auch am Morgen danach roch es in der Rüdesheimer Straße (Höhe Metzgerei Grünewald) nach Verbranntem: Das Feuer in einem leerstehenden Gebäude hielt 150 Feuerwehrleute aus Stadt und Kreis im bis in die Morgenstunden im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.