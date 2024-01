Plus Pfaffen-Schwabenheim Verbandsgemeinde gibt ihr Okay: Freie Fahrt für den Nachtumzug in Pfaffen-Schwabenheim „Die Hämmel“ in der Stiftsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim machen seit Mittwoch Luftsprünge. Denn der Nachtumzug durch das Klosterdorf wird nun von der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach genehmigt. Nach 2020 zieht damit wieder ein närrischer Lindwurm durch die Gassen. Von Josef Nürnberg

Zwar ist der Fastnachtsverein „Die Hämmel“ nicht der Veranstalter, aber seit Sommer haben die Narren für den Umzug geplant. Es wäre schade, wenn es am Schluss seitens der VG in Bad Münster am Stein eine Absage des Nachtumzuges wegen fehlender Sicherheitsauflagen geben würde, dachte sich Ortsbürgermeister Hans-Peter Haas (CDU). „Eine ...