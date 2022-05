Becherbach/Meisenheim

Unfall zwischen Becherbach und Meisenheim: Pkw-Fahrerin kommt glimpflich davon

Am Montagnachmittag ist es zwischen Becherbach und Meisenheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine junge Frau befand sich mit ihrem Pkw in Richtung Meisenheim. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über das Auto, geriet in den Straßengraben und überschlug sich mit dem Fahrzeug.