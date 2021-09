Unfall: Seniorin übersieht Lkw

Auf der Kreisstraße 23 ist am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall passiert. Eine 81 Jahre alte Bundenbacherin fuhr von Wickenrodt über die Kreisstraße 23 in den Kreuzungsbereich der Landesstraße 182 im Hahnenbachtal ein. Dabei übersah die Fahrerin einen Lastwagen, der von Bundenbach in Richtung Kirn unterwegs war. Trotz eines Ausweichversuch seitens des Lastwagenfahrers kam es zum Zusammenstoß. Der Passat der Frau wurde dabei im Frontbereich beschädigt, alle Airbags im Wagen öffneten sich.