Unfall in Meddersheim: Auto gegen Hauswand geschleudert

Ein 55-Jähriger hat ein geparktes Auto beim Zusammenstoß so stark getroffen, dass es an das angrenzende Wohnhaus katapultiert wurde.

Symbolbild: dpa Foto: dpa

Ein 55-jähriger Mann ist von der Polizei gefasst worden, nachdem er in Meddersheim ein geparktes Auto kollidiert und danach den Unfallort verlassen hatte. Wie im Polizeibericht zu lesen ist, war der Mann am Samstag gegen 6 Uhr mit seinem Pkw auf der Kirschrother Straße in Richtung Kirschroth unterwegs, als er das geparkte Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache rammte.

Dieses wurde durch den Zusammenprall stark beschädigt und an das angrenzende Wohnhaus geschleudert. Da der Unfallverursacher den Tatort verließ, leitete die Polizei eine Fahndung ein und konnte wenig später sowohl das Unfallfahrzeug als auch den Unfallverursacher in Kirschroth auffinden. Dem Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und dem Wohnhaus beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro.