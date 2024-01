Umfrage unter Ortschefs im Raum Meisenheim: Alte Haudegen verlassen die Kommandobrücke

Der Oeffentliche Anzeiger hat sich zu Beginn des Kommunalwahljahrs 2024 bei den Ortschefs an Nahe und Glan umgehört: Wer will 2024 noch einmal kandidieren? Am 9. Juni dürfen die Bürger der Verbandsgemeinde Nahe-Glan über die Ortsgemeinderäte und die Stadträte von Bad Sobernheim und Meisenheim abstimmen. Ebenso über die beiden ehrenamtlichen Stadtbürgermeister sowie die 32 Ortsbürgermeister. Nun kommen die Ortschefs im Raum Meisenheim zu Wort.