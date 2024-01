Umfrage an Nahe und Glan: Wer will 2024 noch einmal als Ortschef antreten?

Es sind nur noch wenige Monate bis zur Kommunalwahl 2024. Am 9. Juni dürfen die Bürger der Verbandsgemeinde Nahe-Glan über die Ortsgemeinderäte und die Stadträte von Bad Sobernheim und Meisenheim abstimmen. Ebenso über die beiden ehrenamtlichen Stadtbürgermeister sowie die 32 Ortsbürgermeister an Nahe und Glan. Dabei dürfte es in einigen Orten Stühlerücken im Spitzenamt geben, weil die Amtsinhaber aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr antreten.