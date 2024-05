Plus Warmsroth Trotz angespannter Haushaltslage: Warmsrother Gemeinderat sagt Nein zu Steuerhöhungen Von Jens Fink i Im Haushalt sind Gelder für die Planung des am Ortseingang vorgesehenen Verkehrskreisels vorgesehen, der erheblich größer dimensioniert sein wird als das jetzige Provisorium. Foto: Jens Fink Über eine „angespannte Haushaltslage“ informierte Marie Legendre-Bald von der VG-Finanzabteilung den Warmsrother Gemeinderat bei den Beratungen für den Haushalt 2024. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 38.200 Euro aus, der Finanzhaushalt ein Gesamtdefizit von 185.000 Euro. Wichtige neue Investitionen in Höhe von 137 000 Euro werden größtenteils aus der Rücklage finanziert. Lesezeit: 2 Minuten

Für die Planung eines Neubaugebiets sowie eines Verkehrskreisels an der Kreisstraße 37 am Ortsausgang in Richtung Daxweiler sind 130.000 Euro eingestellt. In den kommenden Jahren werden das Neubaugebiet, der Verkehrskreisel sowie die Beteiligung am Bau der neuen Kindertagesstätte in Stromberg den Haushalt der Gemeinde belasten, erläuterte Legendre-Bald. Die Gemeinde werde hierfür ...