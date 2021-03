Trecker-Demo durch Kreuznacher Innenstadt: Rettet unser Freibad

Die Bosenheimer Winzer haben ihre Traktoren und Anhänger mit Plakaten und Bannern und Schwimmtieren dekoriert: Am Montag, Dienstag und am Mittwoch jeweils ab 16 Uhr fahren sie als eine Art „Umzug“ durch den Feierabendverkehr quer durch die Kernstadt in Bad Kreuznach.