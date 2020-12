Kirn

Am Ende hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren: Peter Wilhelm Dröscher ist im Alter von 74 Jahren am Mittwoch an den Folgen von Covid-19 in einem Krankenhaus in Bad Kreuznach verstorben. Dies bestätigte seine Tochter Judith Schindler unserer Zeitung am Donnerstag. Er hinterlässt seine Frau, drei Kinder, ein Enkelkind und seine Geschwister. Zuletzt lebte er mit seiner Frau in seinem Elternhaus in Kirn.