Gensingen

Tragischer Unfall in Gensingen mit Todesfolge: Busfahrer übersieht Radfahrer und überfährt ihn

i ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Tragisches Unglück am Freitagnachmittag: Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Alexander-Bretz-Straße in Gensingen ist ein Fahrradfahrer derart schwer verletzt worden, dass er in Folge verstorben ist. Vermutlich wurde der 23-Jährige vom Fahrer eines Linienbusses übersehen.