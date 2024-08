Bad Münster am Stein-Ebernburg

Tragischer Kletterunfall: 26-Jähriger stürzt 40 Meter in die Tiefe und stirbt

i Bei einem tragischen Kletterunfall kam ein 26-Jähriger ums Leben. Foto: Stefan Puchner/DPA

Ein tragischer Kletterunfall, der für einen jungen Mann tödlich endete, hat sich am Samstag gegen 12.20 Uhr an dem Rotenfelsmassiv bei Bad Münster am Stein-Ebernburg ereignet.