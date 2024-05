Torsten Strauß möchte Ortsbürgermeister in Waldlaubersheim bleiben: „Mitmachen statt zugucken!“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Torsten Strauß (49 Jahre), ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Studiert habe ich Germanistik, Publizistik und Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und in Madrid (Abschluss: Magister Artium). Ich bin Chefredakteur in einem Bad Kreuznacher Verlag.

Mein politischer Werdegang

Seit zehn Jahren bin ich Mitglied des Gemeinderates meiner Heimatgemeinde und seit fünf Jahren deren Ortsbürgermeister. Außerdem bin ich Mitglied des Verbandsgemeinderates.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Waldlaubersheim ist eine Gemeinde mit regem Vereinsleben und großem bürgerschaftlichem Engagement. Die finanzielle Situation kann als solide bezeichnet werden, Probleme mit innerörtlichen Leerständen gibt es keine. Die wichtigste Aufgabe besteht nun darin, dies für die Zukunft zu bewahren. Weitere Herausforderungen sind in erster Linie die Schaffung neuen Wohnraums und das Dorf besonders für junge Erwachsene und älter Menschen lebenswert zu halten.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Waldlaubersheim wird mit dem Solarpark Waldlaubersheim einer der größten Standorte zur Gewinnung von Sonnenstrom in der Region. Außerdem werden wir Schritt für Schritt die Instandhaltung und Sanierung der kommunalen Gebäude angehen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich sympathisiere mit dem kreativen Chaos.

Das ist mein politisches Motto

Mitmachen statt zugucken

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.