Plus Bad Kreuznach

Tötungsdelikt Ellerbachstraße in Bad Kreuznach: Verteidigung zielt auf Selbstmord

i Symbolbild Foto: picture alliance / David Ebener/dpa | David-Wolfgang

Am 24. April wurden Polizei und Rettungsdienst in eine Wohnung in der Ellerbachstraße in Bad Kreuznach gerufen. Dort lag in einem freundlich hell eingerichteten Wohnzimmer eine 44-jährige Frau in einer Blutlache auf dem Boden, die bald darauf verstarb. Im großen Saal des Landgerichtes Bad Kreuznach erscheint dieses Bild aus einem Fotoband der Ermittlungsakten auf dem großen Bildschirm über der Richterbank und weitere Aufnahmen vom Tatort.