Verkehrsunfallflucht Am Schlittweg in Bingen am Rhein

Am 25.01.2022 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem auf der Straße "Am Schlittweg" in Fahrtrichtung "Ockenheimer Chaussee" fahrenden Traktor und einem vor dem Anwesen "Am Schlittweg 6" auf der Fahrbahn parkenden PKW.