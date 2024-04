Plus Kirn

Technischer Defekt: Rauchmelder verursacht langen Stau in Kirn

Von Sebastian Schmitt

i Rauchmelder verursacht langen Stau Foto: Sbastoan Schmitt

Ein Rauchmelder sorgte am Samstagnachmittag für ein Verkehrschaos in Kirn, als er gegen 15.40 Uhr in der Obersteiner Straße in einem Mehrfamilienhaus anschlug.