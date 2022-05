Endlich wieder in Präsenz tagte die Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes in Hackenheim. In der Rheinhessen-Halle Hackenheims forderten die Vertreter der Feuerwehrleute im Kreis nicht zuletzt ein stärkeres Engagement von Land und Bund für die Arbeit der Feuerwehren in den Gemeinden.