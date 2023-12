Plus Bosenheim Super-Aktion für Tafel und Bastgässjer vom Bosenheimer Bäcker Heintz: Glückslos gegen Spende Tanja und Michael Heintz von der gleichnamigen Bäckerei in Bosenheim sind nicht nur für ihre ausgezeichneten Backwaren bekannt, sondern auch für ihre spektakulären Spendenaktionen. Insbesondere Tanja Heintz mangelt es hier nie an Kreativität und Tatendrang zu Gunsten sozial schwacher Menschen. Das unterstrich sie nun wieder im Rahmen einer groß angelegten Spendenaktion für den Förderverein Bastgässjer e. V. und die Kreuznacher Tafel. Von Josef Nürnberg

Am 21. November startete sie und ihr Team die Lebensmittel-Spendensammlung in der Bosenheimer Bäckerei. Jeder Kunde der eine Sach- oder Geldspende in die Bäckerei brachte, erhielt ein Glückslos. Die Mengen an Lebensmitteln, die die Bäckereikunden spendeten, waren sensationell. So glich die Bäckerei kurzzeitig einem riesigen Lagerraum für Konserven, Teigwaren, Fertiggerichte, ...