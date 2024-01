Stromausfall in Offenbach-Hundheim und Glanbrücken: Feuerwehrhäuser zum Aufwärmen geöffnet

In den Gemeinden Offenbach-Hundheim und Glanbrücken ist seit einigen Stunden der Strom ausgefallen. Foto: Sebastian Kahnert/picture-alliance/dpa

In den Ortsgemeinden Glanbrücken und Offenbach-Hundheim ist seit einigen Stunden in verschiedenen Straßen der Strom ausgefallen. Da nicht absehbar ist, bis wann die Stromversorgung wieder stabil funktioniert, wurde in den Feuerwehrhäusern in Glanbrücken (Glantalstraße) und in Offenbach-Hundheim (Talstraße) vorsorglich Wärmeinseln eingerichtet.

Dort können Betroffene sich aufwärmen. Auch stellt die Feuerwehr heiße Getränke zur Verfügung. Wer darüber hinaus Unterstützungsbedarf hat, kann sich unter der Rufnummer 06382/993144 bei der Feuerwehreinsatzzentrale in Lauterecken melden.