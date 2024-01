Plus Kreis Bad Kreuznach Straftaten im öffentlichen Raum nehmen zu: Ist Bad Kreuznach ein gefährliches Pflaster? Körperverletzung, Diebstahl, sexuelle Übergriffe: Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Delikte im Kreis mehr geworden. Welche möglichen Ursachen und Maßnahmen dagegen es gibt. Von Markus Kilian

Ende Oktober greifen mehrere Männer eine Gruppe in der Bad Kreuznacher Kurhausstraße mit Metallstangen an. Ein Mann wird schwer verletzt, muss noch in der Nacht operiert werden. Der „Oeffentliche“ hat darüber berichtet, schildert zudem immer wieder Gerichtsverhandlungen zu Rauschgiftdelikten, Diebstählen, Körperverletzungen und zu sexuellen Übergriffen. Hat die Kriminalität im öffentlichen ...