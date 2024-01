Plus Bad Sobernheim Sternsinger sind an Nahe und Glan unterwegs: Einsatz für Kinder in aller Welt Die Sternsingerkinder bringen Segen. Zwischen dem 5. und 7. Januar sind die kleinen und großen Könige der katholischen Pfarrei St. Willigis wieder im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Die Kinder und Jugendlichen aller Konfessionen zwischen 6 und 15 Jahren wollen etwas tun, und sie sind dafür bei Wind und Wetter in der großen Pfarrei unterwegs.

Vor Beginn werden sie in den Kirchen für ihren Weg gesegnet, berichtet Diakon Joachim Höhn, der diese Aktion seit 56 Jahren begleitet. Auch die Kreide, mit denen sie den Segen an die Türen schreiben, wird gesegnet. Mit dem Kreidezeichen „20 C+M+B+ 24“ bringen sie in der Nachfolge der Heiligen Drei ...