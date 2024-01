Statue des Sobernheimer Urgesteins enthüllt: Winzermeister Karlheinz Schneider feierte 90. Geburtstag

Volksfeststimmung herrscht in Bad Sobernheim an der Aral-Tankstelle an der Westtangente, wo 250 geladene Gästen den 90. Geburtstag des Winzermeisters Karlheinz Schneider bei zehn Grad Minus im geheizten Festzelt feierten. Es war ein gesellschaftliches Ereignis, das der Senior akribisch mit Tochter Ulrike Schneider-Kimling geplant hatte.