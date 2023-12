Plus Staudernheim Station auf dem Hildegard-Pilgerweg: „Hildegärtchen“ lockt in Staudernheim „Willkommen im Hildegärtchen!“ heißt es seit dem zweiten Advent in Staudernheim. Das „Hildegärtchen“ ist die Station auf dem Hildegard-Pilgerweg, bevor es zum Disibodenberg geht. Von Wilhelm Meyer

Das "Hildegärtchen" liegt in der Mainzer Straße an die evangelische Kirche gelehnt. Die Idee dazu kam aus der Paul Schneider Gemeinde, zu der auch das Staudernheimer Gotteshaus gehört. In einer kleinen Feier wurde das Gärtchen nun mit neuer Ruhebank und einem der Scivias-Vision der heiligen Hildegard entlehnten Mosaik, umgewandelt zu ...