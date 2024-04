Plus Sponheim Sponheimer Haushalt 2024: Grafenberghalle muss saniert werden Von Christine Jäckel i Die Sponheimer Grafenberghalle, die von Bürgern und Vereinen viel genutzt wird, hat Sanierungsbedarf. Foto: Christine Jäckel Halle wird täglich von den Ortsvereinen genutzt, die Kostenschätzung beläuft sich auf 30 000 Euro. Lesezeit: 2 Minuten

Die Grafenberghalle ist in die Jahre gekommen, und es stehen Sanierungsarbeiten an. Die 1987 errichtete Halle erhielt zehn Jahre später einen Anbau für Küchenräume und Bühne. Für den Haushalt 2024 haben die Ratsmitglieder deshalb 20 000 Euro an Mitteln bereitgestellt für einen ersten Aufschlag. In der Vergangenheit wurde in Sponheim kräftig ...