Spitzenkandidatin der CDU BME für den Ortsvorsteher-Posten: Birgit Ensminger-Busse

Mit Birgit Ensminger-Busse (CDU) als Kandidatin für das Amt der Ortsvorsteherin geht die CDU Bad Münster am Stein-Ebernburg in die Kommunalwahl am 9. Juni. Vorsitzender Norbert Welschbach ist überzeugt, dass man mit der Diplom-Betriebswirtin, Gesangspädagogin, Chorleiterin und Sopranistin die richtige Kandidatin auf den Schild gehoben habe, wisse sie doch, wie Disharmonien zu Harmonien werden könnten.