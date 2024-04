Plus Kirn Sperrung des Spielplatzes an Kirner Brunnengasse kann keine Lösung sein Von Robert Neuber i Der Spielplatz zwischen Brunnengasse, Übergasse und Friedrichstraße ist der jüngste in der Kirner Innenstadt - doch es gibt eine Szene von jugendlichen Kirnern, die hier Vandalismus ausüben. Foto: Neuber Robert Der Spielplatz an der Brunnengasse ist nun von Seiten der Stadt gesperrt worden – wegen der dort randalierenden Jugendlichen. Wie es weitergeht, wird in Gesprächen mit Polizei und Ordnungsbehörden eruiert. Das war Thema im Stadtrat. Lesezeit: 1 Minute

FDP-Chef Thomas Bursian hatte ja vor der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag darauf hingewiesen, dass es nun endlich an der Zeit sei, sich ernsthaft mit dem Gedanken einer Videoüberwachung zu beschäftigen. Denn ausgerechnet der wunderschöne, neu geschaffene Spielplatz zwischen Brunnengasse, Übergasse und Friedrichstraße wurde nun von jungen Übeltätern in Mitleidenschaft gezogen. ...