Die Sperrung der Salzbachtalbrücke auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden hat auch am Dienstagmorgen von vielen Autofahrern im Rhein-Main-Gebiet Geduld gefordert. Die Verkehrslage sei aber „deutlich entspannter“ als am Montag, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Ein Polizeihubschrauber sei am Morgen im Einsatz gewesen, um sich einen Überblick über die Verkehrssituation aus der Luft zu machen. Die Polizei empfahl weiterhin, das Gebiet über die A60, A643 und A67 zu umfahren.