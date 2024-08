Plus Pfaffen-Schwabenheim

Spektakuläre Kämpfe in voller Rüstung: In der Eisenliga mischen nun auch Frauen mit

Von Josef Nürnberg

i Bei den Kampfszenen ging es richtig zur Sache, doch in der Regel blieb es beim Blechschaden. Foto: Josef Nürnberg

Sie tragen Rüstungen und gaben alles: Die Kämpfer der Eisenliga, die in Pfaffen-Schwabenheim ihre Äxte, Beile und Schwerter schwangen. Inzwischen mischen in der Eisenliga beim großen Hauen und Stechen auch Frauenteams mit. Das Turnier vor der mittelalterlichen Kulisse ist die größte Veranstaltung dieser Sportart in Europa und eine der größten weltweit.