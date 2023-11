Sparen kommt wieder in Mode und es lohnt sich auch, wenn man es richtig macht. Das war die Botschaft von Sparkassenvorstand Jörg Brendel, Vertriebsdirektor Jürgen Sauerwein und Beratungscenterleiter Timo Klein anlässlich des 99. Weltspartages. Den Umgang mit Geld zu erlernen, ist auf jeden Fall sinnvoll und dazu gehört auch, wie man sich mit einem Finanzplan Wünsche erfüllen kann, wie etwa ein neues Fahrrad oder den Führerschein. „Das Sparen hat bei uns in Deutschland eine große Tradition, was nicht mehr so in die Zeit passt, ist, wie gespart wird. Da geht der Trend eindeutig in Richtung Wertpapiere“, verdeutlicht Jörg Brendel.