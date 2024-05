Plus Bad Kreuznach

Sondersitzung des Bad Kreuznacher Stadtrates? Mehrere Parteien stellen Antrag

i Kommt der alte Bad Kreuznacher Stadtrat vor den Kommunalwahlen noch einmal zusammen? Es sieht ganz danach aus. Foto: Marian Ristow (Archiv)

Ein Austritt, der nun doch noch Folgen hat: In der Stadtratssitzung am 16. Mai, der turnusgemäß letzten vor den Kommunalwahlen am 9. Juni, hat Bianca Steimle die Fraktion der Linken mit Jürgen Locher platzen lassen. Für den Rest der Sitzung saß sie für das Bündnis Sahra Wagenknecht im Rat. Mehrere Fraktionen wollen nun eine Sondersitzung des Stadtrats, damit die Stadt handlungsfähig bleibt.