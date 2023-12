Plus Bad Kreuznach So lief die letzte Sitzung des Bad Kreuznacher Stadtrates im Jahr 2023: Und noch eine Debatte über das Jugendamt Die Frage der Finanzierung der städtischen Jugendhilfe sorgt weiter für politische Debatten. Im Stadtrat wurde erneut eine entsprechende Anfrage der Fraktion Faire Liste/Büfep behandelt. Sowohl Wilhelm Zimmerlin (Büfep) als auch Hans Gerd Merkelbach (Faire Liste) lassen nicht locker und wollen genau wissen, wie denn nun die ökonomische Konzeption aussieht. Von Robert Neuber

Es war die letzte Sitzung des Stadtrats 2023, und deswegen war Jürgen Eitel (Liberale Wähler) an der Reihe, als ältester Vertreter im Stadtrat eine Abschlussrede zu halten. Pikant hierbei: Der „Entdecker“ des aktuellen Oberbürgermeisters Emanuel Letz schloss sich den kritischen Tönen von Zimmerlin und Merkelbach an, was die Finanzierung des ...