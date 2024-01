So lief der „glatte“ Mittwoch im Kreis Bad Kreuznach: Schulen schließen, KRN fährt kaum, Homeschooling für Donnerstag geplant

Starker Schneefall und Blitzeiswarnungen führten am Mittwoch zu teils großen Einschränkungen im Kreis Bad Kreuznach. Auch für Donnerstag gibt es noch keine Entwarnung. Der Katastrophenschutz ist in Alarmbereitschaft. Unfälle blieben bis jetzt aus. Was Arbeitnehmer beachten müssen, wenn sie nicht zur Arbeit kommen können.