Plus Simmertal Simmertal rockt: Die Hängerbänd kommt, und es wird schmutzig Von Robert Neuber Die fünf Rock´n´Roller der Hängerbänd sind mittlerweile eine musikalische Institution in der Region. Über 30 Jahre sind sie schon aktiv, und sie halten durch. Trotz personeller Rückschläge geht es wieder auf die Bühne. In Simmertal wird am 10. Mai zusammen mit „Pain City“ aus Oslo und den „Speedbottles“ aus Idar-Oberstein gerockt. Interview mit Gitarrist Sprenger Hänger (auf dem Bild unten rechts). Lesezeit: 3 Minuten

Nur damit jedem klar ist, was am Freitag, 10. Mai, in der Simmertaler Black Box zu erwarten ist: Was macht die Hängerbänd für Musik? Hängerbänd - das ist lauter Rock´n´Roll der härteren Gangart. Vergleichbar mit Motörhead, aber etwas mehr Kick, auch etwas Punk-Attitüde! Ah, wenn wir beim Punk sind: Mit welcher Punk-Band ...