Sie trotzen Feuer und Wasser: Das „Da Vinci“ in Bad Kreuznach ist die beliebteste Pizzeria in Rheinland-Pfalz

i Das Brüderpaar Michele (links) und Leonardo Prencipe (rechts) freut sich über den Titel als beliebteste Pizzeria des Landes. Das Geheimnis? „Ehrliche Arbeit. Uns macht es einfach Spaß“, sagen sie. Foto: Marian Ristow

Wer die beliebteste Pizzeria in Rheinland-Pfalz sucht, findet sie am Neuruppiner Platz in Bad Kreuznach. Das „Da Vinci“ der Familie Prencipe hat bei einer Abstimmung auf dem Genussportals Falstaff ( www.falstaff.com) mit großen Abstand auf Platz eins in der Landeswertung abgeschlossen. 53 Prozent der Nutzer stimmten für das Bad Kreuznacher Restaurant, die Konkurrenz aus Frankenthal verwies man mit gerade mal 11 Prozent auf Platz zwei.