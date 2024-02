Plus Kreis Bad Kreuznach Sie hat ihr Herz an den Soonwald verloren: Monika Kirschner-Ludwig zur Ehrenvorsitzenden ernannt Die Auszeichnung für das langjährige Engagement der heute 75-Jährigen folgt auf ihr Ausscheiden als stellvertretende Vorsitzende. Weiteres Thema: Die langen Wartelisten für den beliebten Soonwaldbus. Von Kurt Knaudt

Monika Kirschner-Ludwig (Stromberg) ist jetzt Ehrenvorsitzende der Initiative Soonwald. Die Mitglieder würdigten mit ihrem Ja zu einem entsprechenden Antrag in der Jahreshauptversammlung im Spaller Hof einstimmig ihre in den vergangenen 30 Jahren geleistete Arbeit. Zuvor hatte die 75-Jährige ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende niedergelegt, weil sie kürzertreten will. Aber sie ...